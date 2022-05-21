"Дом быта" от царских и советских, до современных времён

Многие помнят, что в советские времена в любом городе были распространены "Дома быта", где можно было купить что-то для хозяйства или, например, починить одежду и обувь.
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