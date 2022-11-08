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В прозрачных колготках: Киркоров удивил казахов своим откровенным сценическим нарядом

В прозрачных колготках: Киркоров удивил казахов своим откровенным сценическим нарядом

Артист не перестает удивлять публику своими образами, но даже для него это было чересчур. Филипп Киркоров относится к той когорте российских знаменитостей, которые не могут и месяца прожить, чтобы не привлечь внимание публики очередным громким скандалом.

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