Видеообзор главных событий

﻿﻿АВТОВАЗ поставил на конвейер LADA Vesta Sportline и объявил время премьеры «спортивной» Нивы, а китайцы открыли продажи электромобиля Ora 03, обновленного Changan CS95 и гибридных Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Про.