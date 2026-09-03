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Царьград

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Сонг Ядонг поставил под вопрос результат боя Яна и Двалишвили

Сонг Ядонг поставил под вопрос результат боя Яна и Двалишвили

Китайский боец Сонг Ядонг прокомментировал предстоящий третий поединок между русским Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на UFC 333 в Абу-Даби, надеясь на победу грузина, несмотря на преимущества Яна.

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