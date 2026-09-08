Europe's Auto Bloodbath Deepens: Jaguar Land Rover To Axe 4,000 Jobs After VW Targets 50,000 More Job Cuts Europe's industrial base faces yet another setback, with Bloomberg reporting that Jaguar Land Rover plans to cut 4,000 jobs over the next two years.
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