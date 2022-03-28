Правда о прошлом живет в каждом уголке Бобруйска.

В программе патриотического воспитания учащихся учреждения образования ´Средняя школа №9 г. Бобруйска´ много внимания уделено посещениям мест воинской славы, мемориалов, музеев, где отражается многими гранями героическое прошлое белорусского народа.
В программе патриотического воспитания учащихся учреждения образования ´Средняя школа №9 г. Бобруйска´ много внимания уделено посещениям мест воинской славы, мемориалов, музеев, где отражается многими гранями героическое прошлое белорусского народа.
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