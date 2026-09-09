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Верующий получил пять лет тюрьмы за отказ от военной службы

Стрыйский городской суд Львовской области вынес приговор верующему мужчине. Его признали виновным в оставлении воинской части и назначили пять лет лишения свободы.

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