Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами

Киев вновь ушёл от разговора в Москве. Но теперь говорит о декабрьской встрече в США.Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Майами, который должен пройти в декабре 2026 года.
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