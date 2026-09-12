Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами

Киев вновь ушёл от разговора в Москве. Но теперь говорит о декабрьской встрече в США.Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Майами, который должен пройти в декабре 2026 года.