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Пронедра

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Русская рассказала про шок-реалии жизни во Франции и молчании об СВО

Русская рассказала про шок-реалии жизни во Франции и молчании об СВО

Русская жена французского банкира раскрыла правду о жизни во Франции: рост цен, деградация Парижа и почему даже миллионеры экономят на отоплении.

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