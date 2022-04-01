Бумага А4 очень странный предмет: Санкции не вводили, но в Армении её нет

Как сообщает Sputnik, в настоящее время в Армении наблюдаются проблемы с офисной бумагой формата А4. Это явление сейчас распространилось не только на Россию, страдающую от санкций Запада, но и на другие страны — в самых разных уголках земного шара.
Как сообщает Sputnik, в настоящее время в Армении наблюдаются проблемы с офисной бумагой формата А4. Это явление сейчас распространилось не только на Россию, страдающую от санкций Запада, но и на другие страны — в самых разных уголках земного шара.
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