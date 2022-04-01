Царьград

2 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    Старец Иона Одесский! Мир праху твоему!!!  Спасибо за предсказание. Видимо Бог САВАОФ услышал твои слова и решил помочь.Одесский старец п...
  • Александр Волков
    Дай бог!Одесский старец п...
  • Александр Свитайло
    Кто-нибудь вспомнит, сколько лет Турция является кандидатом в ЕС? Причем где Турция, а где Украина....Украина станет ка...

Бумага А4 очень странный предмет: Санкции не вводили, но в Армении её нет

Бумага А4 очень странный предмет: Санкции не вводили, но в Армении её нет

Как сообщает Sputnik, в настоящее время в Армении наблюдаются проблемы с офисной бумагой формата А4. Это явление сейчас распространилось не только на Россию, страдающую от санкций Запада, но и на другие страны — в самых разных уголках земного шара.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх