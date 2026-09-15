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Слово «кринж» раздражает россиян больше всего

Слово «кринж» раздражает россиян больше всего

Слово «кринж» чаще всего раздражает россиян среди современных выражений. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Литрес» и Magram MR, с которыми ознакомился 5-tv.

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