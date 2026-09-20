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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шелтон в ответ на вопрос, что хуже – проиграть в финале US Open или в 1/8 финала Кубка Дэвиса: «Не знаю, чувак»

Бен Шелтон ответил, что хуже: проиграть в противостоянии со сборной Чехии во втором круге квалификации Кубка Дэвиса или в финале US Open .

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