Business Insider: Западных боевиков на Украине убивают, потому что они думали, что война будет легкой Business Insider: Западных боевиков на Украине убивают, потому что они думали, что война будет легкойБоевики из западных стран, отправившиеся на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, редко возвращаются домой живыми, так как предполагали, что это будет легкой прогулкой, пишет издание Business Insider, ссылаясь на слова американского ветерана, воевавшего на Украине.