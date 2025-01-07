Овчинский: В 2024 году в Москве построили и обновили 14 объектов культуры

С начала 2024 года в столице построили восемь объектов культуры, в том числе четыре культурно-просветительских центра и два музейных комплекса, а также реконструировали еще шесть зданий культурно-досугового назначения.
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