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Семак — о встрече со Станковичем: «Соскучились, немножко пообщались. У нас с Деяном хорошие отношения»

Семак — о встрече со Станковичем: «Соскучились, немножко пообщались. У нас с Деяном хорошие отношения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над чемпионом Сербии «Црвеной Звездой» (3:1) в матче летней WINLINE Суперсерии рассказал об общении с главным тренером белградской команды Деяном Станковичем, который еще недавно возглавлял московский «Спартак».

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