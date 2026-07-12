Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над чемпионом Сербии «Црвеной Звездой» (3:1) в матче летней WINLINE Суперсерии рассказал об общении с главным тренером белградской команды Деяном Станковичем, который еще недавно возглавлял московский «Спартак».
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