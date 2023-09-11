Wildberries построит ЦОД за 6,5 млрд рублей в Дубне

Компания Wildberries собирается построить центр обработки данных (ЦОД) на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», о чем сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.