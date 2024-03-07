Универсальную спортплощадку планируют создать на проспекте Гагарина. Проект планировки территории от университета Лобачевского до очистной станции «Слуда» вынесен на общественные слушания на сайте мэрии Нижнего Новгорода.
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