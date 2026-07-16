6B: Sterling Pullback Can Reload the Squeeze British Pound Futures CME_DL:6B1! satelysfx The British pound retains a bullish directional bias, but Wednesday’s surge has reached a nine-week high and is increasingly stretched.
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