Эксперт о Часовом Яре: контроль над городом откроет путь к освобождению ДНР

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Освобождение Часова Яра Вооруженными силами России станет важным этапом в ходе боевых действий в Донбассе и позволит взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики.
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