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Энциклопедия Техники

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1000 лет назад этот молодой мужчина был сборщиком податей под Суздалем

1000 лет назад этот молодой мужчина был сборщиком податей под Суздалем

﻿﻿Он был похоронен с весами, боевыми топорами и кавалерийским снаряжением. Постарайтесь не платить эти деньги.

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