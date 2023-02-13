Военное обозрение

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В Минобороны Франции осудили новый сюжет американской Marvel

В Минобороны Франции осудили новый сюжет американской Marvel

Глава французского оборонного ведомства Себастьен Лекорню осудил последнюю часть франшизы Marvel «Черная пантера», в которой французские военные изображены как преступники.

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