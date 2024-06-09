В России ответили на заявление ГУР о поражении истребителя Су-57

Депутат Чепа призвал не доверять заявлениям ГУР о поражении истребителя Су-57 Не стоит доверять информации Главного управления разведки (ГУР) Украины об ударах по российским военным объектам, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.