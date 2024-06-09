В России ответили на заявление ГУР о поражении истребителя Су-57

Депутат Чепа призвал не доверять заявлениям ГУР о поражении истребителя Су-57 Не стоит доверять информации Главного управления разведки (ГУР) Украины об ударах по российским военным объектам, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии