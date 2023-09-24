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Быстров о «Динамо» и 0:1 от «Спартака»: «Чавес привез гол. Я б ему голову оторвал в раздевалке за такие вещи»

Быстров о «Динамо» и 0:1 от «Спартака»: «Чавес привез гол. Я б ему голову оторвал в раздевалке за такие вещи»

«Динамо» уступило красно-белым (0:1) в 9-м туре Мир РПЛ. «Чавес привез гол. Он бежал и рукой махал, а мог сразу включиться.

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