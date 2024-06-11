Дискуссия о целесообразности приема в РФ бежавших на Запад украинцев развернулась на международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму после выступления заведующего отделом Украины Института стран СНГ Ивана Скорикова, который предложил превратить Россию в «ковчег спасения» для украинских беженцев в Европу.
На конференции в Крыму остро поспорили об украинцах, рвущихся из Европы в Россию
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Мастурбеков на наши головы мало, теперь скоренько, очень скоренько, хохлорейховых давайте, давайте, заводите, может русским предложите, своему народу - ему куда бежать от вас всех, в какую сторону? Это для этого наши дети на СВО жизни кладут? А вы в своих креслах жопы греет.
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
После ВОВ, много фашистов в Аргентину бежало. Не вижу причин, почему бы укронацистам не поехать в Аргентину, нах.й.
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1 час.
Сергей Египко
У хитромудрых пособия европейские кончились? Сразу в голове просветление наступило? Или предстоящая выдача обратно на родину их так испугала?
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6 мин.
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