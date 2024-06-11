На конференции в Крыму остро поспорили об украинцах, рвущихся из Европы в Россию

НК

Наталья Котельникова

Мастурбеков на наши головы мало, теперь скоренько, очень скоренько, хохлорейховых давайте, давайте, заводите, может русским предложите, своему народу - ему куда бежать от вас всех, в какую сторону? Это для этого наши дети на СВО жизни кладут? А вы в своих креслах жопы греет.