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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Кочанова: «У меня было самое сложное межсезонье в жизни – и в плане здоровья, и в плане ментального состояния»

Прыгунья в высоту Мария Кочанова рассказала о сложностях при подготовке к сезону. Кочанова стала второй на чемпионате России в Екатеринбурге, уступив Надежде Андрюхиной.

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