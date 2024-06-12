Виландер о соперничестве Алькараса и Синнера: «Янник – №1 только по версии компьютера. Карлос сильнее»

«Алькараc доказал, что ему необязательно показывать свой лучший теннис для победы [на ТБШ]. Он сможет выиграть много «Шлемов» за счет агрессивной игры и большого мужества, которое он проявляет в важные моменты.
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