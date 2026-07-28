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МОСИНФОРМ

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Синоптик Позднякова: Погода позволит москвичам продолжить купальный сезон в августе

Синоптик Позднякова: Погода позволит москвичам продолжить купальный сезон в августе

Первые выходные августа в Москве и Подмосковье обещают стать благоприятными для отдыха у воды. Температура воздуха составит от плюс 23 до 28 градусов, а вода в большинстве небольших водоемов сохранит комфортные для купания значения.

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