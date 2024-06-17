Нарышкин предупредил Киев о последствиях отказа от предложений Путина по Украине

В том случае, если киевский режим откажется от предложений президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине, следующие условия будут более жесткими, заявил 17 июня директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
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