Сбылась моя мечта, мне есть для чего продолжать жить!

Надежда Левченко Прям каждый день прошу прощения! Сволочь недобитая! Он бы стрелял друзей своих!!! Как бы его самого на вилы не посадили!

ВераВерная Артурчику пора новую профессию осваивать - из него хороший уборщик мусора получится, или мойщик посуды в каком-нибудь занюханном бистро. Дадут казённую униформу, на паёк денег выделят, может и казённую коечку предоставят. Живи - радуйся! А он всё о несбыточном грезит, маленький))) Забвение для таких бегунцов - самое страшное, но единственно возможное. Так что терпи, Артурчик, теперь только так, да...