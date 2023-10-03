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  • лина любимцева
    Вот пишут постоянно о нем, а если бы не писали - никто бы и не вспомнил о нем. Как-то всем ни холодно, ни жарко от то...Сбылась моя мечта...
  • ВераВерная
    Артурчику пора новую профессию осваивать - из него хороший уборщик мусора получится, или мойщик посуды в каком-нибудь...Сбылась моя мечта...

Сбылась моя мечта, мне есть для чего продолжать жить!

Сбылась моя мечта, мне есть для чего продолжать жить!

Друзья, бегу к вам с радостной вестью! - Если мы очень сильно постараемся и станем хорошими гражданами, а, возможно даже попросим извинений у ненашего, но тем и замечательнейшего артиста и иноагента, Артура Смольянинова, то он нас простит! Ура, товарищи, наконец-то свершилось! По мнению иноагента и экстрмиста Артура Смольянинова*, Россия должна сильно постараться, чтобы он захотел в неё вернуться.

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Комментарии
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Надежда Левченко
Прям каждый день прошу прощения! Сволочь недобитая! Он бы стрелял друзей своих!!! Как бы его самого на вилы не посадили!
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12 час.
ВераВерная
Артурчику пора новую профессию осваивать - из него хороший уборщик мусора получится, или мойщик посуды в каком-нибудь занюханном бистро. Дадут казённую униформу, на паёк денег выделят, может и казённую коечку предоставят. Живи - радуйся! А он всё о несбыточном грезит, маленький))) Забвение для таких бегунцов - самое страшное, но единственно возможное. Так что терпи, Артурчик, теперь только так, да...
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8 час.
лл
лина любимцева
Вот пишут постоянно о нем, а если бы не писали - никто бы и не вспомнил о нем. Как-то всем ни холодно, ни жарко от того, что его нет в России. Кроме наверное его матери...
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8 час.

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