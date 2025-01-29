Дудаев: сообщения о пропаже Кадырова из информационного поля являются вбросами

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжил работать, несмотря на отпуск. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг его исчезновение из публичного поля, сообщил Telegram-канал «Чечня Сегодня».
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