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Фигурантам дела о некачественных сухпайках предъявили обвинение

Фигурантам дела о некачественных сухпайках предъявили обвинение

Следствие выдвинуло обвинения в обновленной редакции против Валерия Ковалевича и Александра Михайленко, фигурантов дела о поставках некачественного питания для Министерства обороны, сообщили РИА Новости правоохранительные органы.

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