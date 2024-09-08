Фигурантам дела о некачественных сухпайках предъявили обвинение

Следствие выдвинуло обвинения в обновленной редакции против Валерия Ковалевича и Александра Михайленко, фигурантов дела о поставках некачественного питания для Министерства обороны, сообщили РИА Новости правоохранительные органы.
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