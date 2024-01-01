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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» – чемпион, а наши клубы возвращаются в еврокубки». Аршавин про идеальный 2024 год

«Зенит» – чемпион, а наши клубы возвращаются в еврокубки». Аршавин про идеальный 2024 год

– Поздравлю с наступающим Новым годом! Желаю всем заниматься спортом, вести правильный образ жизни, выигрывать турниры, получать награды и оставаться при этом здоровыми.

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