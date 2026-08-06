Сотрудник ФССП России "захныкал/заскулил", повторяя "правильно я сделал", после незаконного запрета на съёмку журналисту

15 июля 2026 года в 15:57 сотрудник Борского РОСП ГУ ФССП по Нижегородской области вышел из здания Борского городского суда Нижегородской области и "с порога" наложил незаконный запрет на съёмку здания Суда со стороны улицы на мобильный телефон нашим журналистом.
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