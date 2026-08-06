Культура
КультураKulSMI.ru
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культура

2 подписчика

Сотрудник ФССП России "захныкал/заскулил", повторяя "правильно я сделал", после незаконного запрета на съёмку журналисту

Сотрудник ФССП России "захныкал/заскулил", повторяя "правильно я сделал", после незаконного запрета на съёмку журналисту

15 июля 2026 года в 15:57 сотрудник Борского РОСП ГУ ФССП по Нижегородской области вышел из здания Борского городского суда Нижегородской области и "с порога" наложил незаконный запрет на съёмку здания Суда со стороны улицы на мобильный телефон нашим журналистом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии