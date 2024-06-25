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Неадекватная жительница Волгограда покусала девушку за место на остановке

Неадекватная жительница Волгограда покусала девушку за место на остановке

Без объяснений причины женщина ни с того ни с сего напала на ожидавшую автобуса пассажирку.Необычный инцидент произошёл на одной из остановок общественного транспорта Волгограда.

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