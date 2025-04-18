Законодатели требуют от Nvidia ответов по поводу предполагаемых поставок графических процессоров в Китай

Расследование Конгресса США подозревает, что китайская компания DeepSeek обучила свою большую языковую модель с помощью десятков тысяч графических процессоров Nvidia, многие из которых подпадают под американский экспортный контроль.
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