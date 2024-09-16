Лада Веста с ESP и новыми опциями: объявлены цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В середине августа АВТОВАЗ объявил о начале серийного производства автомобилей Лада Веста с системой курсовой устойчивости (ESP) и новыми опциями.
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