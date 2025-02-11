То, что Украину не примут в НАТО – это уже общеизвестный факт. Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталий Дикого заявил политолог Константин Бондаренко, эмигрировавший с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
НАТО больше не может быть целью Украины
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С С
Окраина должна дышать только с позволения России. Никуда, никогда, ни с кем, ни у кого, .... Ну и так далее. Главное - становиться очень маленькой. Навсегда.
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15 час.
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