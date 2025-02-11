Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Александр Пелимский
    Да, ЭТО не простой пенсионер, но если посмотреть сводку преступлений, то за месяц обманывают с десяток пенсионеров и ...Стала известна ли...
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НАТО больше не может быть целью Украины

НАТО больше не может быть целью Украины

То, что Украину не примут в НАТО – это уже общеизвестный факт. Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталий Дикого заявил политолог Константин Бондаренко, эмигрировавший с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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С С
Окраина должна дышать только с позволения России. Никуда, никогда, ни с кем, ни у кого, .... Ну и так далее. Главное - становиться очень маленькой. Навсегда.
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