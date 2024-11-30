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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Примите участие в благотворительной пробежке ко дню рождения фонда «Спорт для Жизни» уже 8 декабря!

Примите участие в благотворительной пробежке ко дню рождения фонда «Спорт для Жизни» уже 8 декабря!

11 лет исполняется 6 декабря Благотворительному фонду «Спорт для Жизни». Фонд помогает людям с инвалидностью включаться в социум и спорт.

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