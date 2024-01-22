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Более 100 целей за сутки: в ВС РФ заявили о поражении опорных пунктов и скопления техники ВСУ

Более 100 целей за сутки: в ВС РФ заявили о поражении опорных пунктов и скопления техники ВСУ

В группировке «Центр» заявили, что артиллеристы объединения за сутки поразили более 100 целей украинских военных, среди которых два опорных пункта, три района скопления техники, а также расчёты полевой артиллерии.

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