Житель Симеиза пытался выехать на Украину и воевать против России

ФСБ задержала жителя Симеиза, который пытался выехать на Украину и воевать против России. Кадр из оперативного видеоКрымчанин связался в мессенджере с членами террористической организации, рассказал им, что хочет воевать против ВС РФ и получил инструкции, как это сделать.