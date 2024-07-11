Житель Симеиза пытался выехать на Украину и воевать против России

ФСБ задержала жителя Симеиза, который пытался выехать на Украину и воевать против России. Кадр из оперативного видеоКрымчанин связался в мессенджере с членами террористической организации, рассказал им, что хочет воевать против ВС РФ и получил инструкции, как это сделать.
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