В Самаре разыскивают церковного грабителя

Расхититель храмовых пожертвований попал в камеры видеонаблюдения.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, в органы полиции поступило сообщение о том, что в храме, который расположен на улице Ново-Садовой неизвестный похитил денежные средства.