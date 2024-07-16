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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА продлил контракт с вратарем Новожиловым на 2 года

Срок соглашения рассчитан на два года. 20-летний Иван Новожилов является воспитанником хоккейной школы ЦСКА.

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