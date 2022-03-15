Daily Moscow

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Прекращение поставок топлива из РФ усугубляет энергокризис в Британии

Прекращение поставок топлива из РФ усугубляет энергокризис в Британии

Прекращение поставок топлива из России усугубляет энергокризис в Британии.  Как пишет газета The Telegraph, ограничения на закупку гранулированного древесного топлива из РФ, введенные из-за санкций, усугубят энергетический кризис в Великобритании.

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