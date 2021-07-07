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Памятник черешне. Украинские фермеры уничтожают свой урожай

Памятник черешне. Украинские фермеры уничтожают свой урожай

Производители «аграрной сверхдержавы» разоряются из-за нищеты своих покупателей. Информационный портал аграрных производителей с говорящим названием «Куркуль» («Кулак»), сообщает о том, что украинские фермеры вынуждены уничтожать урожай черешни.

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