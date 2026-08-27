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FiNE NEWS

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В Киеве и других городах Украины прогремела серия взрывов

В Киеве и других городах Украины прогремела серия взрывов

В ночь на 27 августа в Киеве прозвучала серия взрывов, сообщает телеканал «Общественное». Аналогичные инциденты зафиксированы в Одессе, а также в подконтрольных Вооружённым силам Украины (ВСУ) городах Запорожье и Херсоне.

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