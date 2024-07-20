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Бьюти-эксперт Сон: уход за кожей бессмыслен, если не защищать ее от солнца

Бьюти-эксперт Сон: уход за кожей бессмыслен, если не защищать ее от солнца

Очищение, увлажнение и защита — три основных этапа ухода за кожей лица. Об инновационных формулах и средствах, которые стоит включить в домашнюю уходовую базу, чтобы кожа выглядела молодой и сияющей, рассказала "Газете.

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