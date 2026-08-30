«Наша главная задача — успеть предупредить»

Редакция выражает глубокие соболезнования Алексу в связи со смертью отца. 30 августа исполнится шлошим — с того момента, как он потерял одного из самых дорогих ему людей.
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