Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Ну в таком варианте СК нужно обратиться в управление внутренней безопасности с вопросом о проверке лиц причастных к "..."Мы вас, СВОшнико...
  • Mikhail Stepanov
    Отбить яйца этим чурбанским выродкам и нахрен на историческую родину вместе с мамашей, да и с ментами бы хорошенько р..."Мы вас, СВОшнико...
  • Сергей Ников
    Бизнесмены выросли из дешëвых барыг и фарцовщиков - да так и остались по уровню своего развития дешëвыми барыгами и ф..."Мы вас, СВОшнико...

"Мы вас, СВОшников, будем убивать": Сын светской львицы напал в Петербурге на героя войны. А теперь возникли прокурорские странности

"Мы вас, СВОшников, будем убивать": Сын светской львицы напал в Петербурге на героя войны. А теперь возникли прокурорские странности

Фото: Pogiba Alexandra/Globallookpress В деле о нападении на однорукого ветерана СВО возникли прокурорские странности - обвинение не усмотрело в выкриках "Мы вас, СВОшников, будем убивать" разжигания ненависти.

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Комментарии
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Сергей Ников
Бизнесмены выросли из дешëвых барыг и фарцовщиков - да так и остались по уровню своего развития дешëвыми барыгами и фарцовщиками. &quot;Светская львица&quot; - это бывшая хабалка, торгашка.
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1 час.
MS
Mikhail Stepanov
Отбить яйца этим чурбанским выродкам и нахрен на историческую родину вместе с мамашей, да и с ментами бы хорошенько разобраться бы!
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1 час.
Alex Nемо
Ну в таком варианте СК нужно обратиться в управление внутренней безопасности с вопросом о проверке лиц причастных к &quot;рассмотрению&quot; всех подобных дел,  а в Питере их не один десяток! Проверка должна включать в себя финансы, недвижимость, транспорт, соответствие расходов всей семьи таких сотрудников с официальными доходами, короче по полной программе!
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1 час.

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