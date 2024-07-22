"Мы вас, СВОшников, будем убивать": Сын светской львицы напал в Петербурге на героя войны. А теперь возникли прокурорские странности

Сергей Ников Бизнесмены выросли из дешëвых барыг и фарцовщиков - да так и остались по уровню своего развития дешëвыми барыгами и фарцовщиками. "Светская львица" - это бывшая хабалка, торгашка.

MS Mikhail Stepanov Отбить яйца этим чурбанским выродкам и нахрен на историческую родину вместе с мамашей, да и с ментами бы хорошенько разобраться бы!