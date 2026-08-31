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Пронедра

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Серебро может потерять ключевой источник спроса в лице солнечных панелей

Серебро может потерять ключевой источник спроса в лице солнечных панелей

Солнечная энергетика, в последние годы ставшая одним из главных источников промышленного спроса на серебро, начинает отказываться от дорогого металла.

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