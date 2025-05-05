«Метановая кладовка приоткрыла крышку»

По оценкам российских ученых, если в атмосферу попадет примерно 5% древнего метана, «законсервированного» сейчас в подводной мерзлоте морей восточной Арктики, это может привести к драматическому росту среднепланетарной температуры на 2,5–3 градуса.
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